نورلاند يؤكد جاهزية مفوضية الانتخابات فور التوافق على الأسس القانونية

العنوان-طرابلس

أكد السفير الإمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على القدرة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجاهزيتها لدعم الاستحقاق الديمقراطي في البلاد بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ.

والتقى نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الخميس، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهما إلى العاصمة طرابلس التي بدأت أمس الأربعاء، حيث أجريا لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال نورلاند عن لقائه مع السايح أثمن لقائي بالدكتور عماد السايح اليوم للحديث حول أهمية إنجاح الانتخابات في ليبيا. “أنا على ثقة من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ”.