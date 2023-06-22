بريكاو: البعثة في عهد باتيلي بدأت تعمل بشكل مكشوف لتأزيم القضية الليبية

ليبيا – اعتبر حماد بريكاو عضو مجلس الدولة في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي “نصّب من نفسه مدافعاً عن المعطلين للانتخابات، عندما فشل رهان البعثة الأممية على عدم توافق لجنة 6+6 التي توافقت بالإجماع.

بريكاو أشار وفقاً لمنصة “فواصل” تعليقاً على إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في مجلس الأمن، أن البعثة الأممية في عهد عبد الله باتيلي، بدأت تعمل بشكل مكشوف لتأزيم القضية الليبية والاقتيات عليها، عبر خلق أطراف جديدة دون مسوغ قانوني لذلك.

وقال إن البعثة الأممية بدأت تحركها المشبوه ضد اللجنة، عندما سحبت مستشاريها من اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية قبل أن تكمل أعمالها.

ولفت إلى أن باتيلي دافع عن معطلي الانتخابات بكيل الاتهامات والمغالطات وخلط الأوراق والقفز على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والتعديل الثالث عشر، حسب تعبيره.