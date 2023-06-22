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قبيلة الحميدات تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسي بمشروع المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الخميس، مشائخ وأعيان قبيلة الحميدات بمدينة الجميل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المشائخ والأعيان أكدوا خلال اللقاء دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولمشروع المصالحة الوطنية.

واستعرضوا أمام النائب جهودهم في المصالحة بين القبائل بالمنطقة الغربية، واعتبروا أنفسهم جزء من مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

كما أكدوا بأن نجاح مشروع المصالحة سوف يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي سيحقق الاستقرار طريق التنمية والازدهار لبناء دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها الليبيين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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