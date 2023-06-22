القطراني يطلع على سير العمل بمطار بنينا الدولي

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الخميس، مدير عام مطار بنينا الدولي صالح العمروني، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

واطلع القطراني على سير عمل المطار واحتياجاته من المستلزمات التشغيلية، بالإضافة إلى الخدمات التي تُقدم للمسافرين.

وتابع الخطوات التي اتُخذت لتنفيذ مشروع برج المراقبة بمطار بنينا الدولي، مؤكدًا على ضرورة متابعة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سوف يساهم في تطوير سير العمل بالمطار بأحدث التقنيات والتجهيزات العالمية من حيث الجوده والمواصفات .