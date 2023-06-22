بريطانيا تعتقل مصريا للاشتباه فيه بتهريب مهاجرين

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي أي) اليوم الخميس إنها ألقت القبض على مصري يشتبه في أنه ينسق لتهريب آلاف الأشخاص من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وعبّرت الوكالة عن اعتقادها بأن الرجل (40 سنة) الذي اعتقلته في لندن أمس الأربعاء، يعمل مع شبكات تهريب البشر في شمال أفريقيا لتنظيم رحلات للمهاجرين بالقوارب ثم التواصل مع شركائه المجرمين في أثناء عمليات العبور.

وقال كبير مسؤولي التحقيق في الوكالة دارين بار في بيان “نشتبه في أن هذا الرجل كان يدير عمليته من المملكة المتحدة ويدبر لتهريب آلاف المهاجرين”.

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وأضاف “نوعية القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة لعبور (المهاجرين) هي مصائد موت… سنواصل تبادل معلومات الاستخبارات واتخاذ الإجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج”.

واستشهدت الوكالة التي تعمل مع الشرطة المالية الإيطالية في إطار التحقيق بعملية عبور جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وأنقذت خلالها السلطات الإيطالية أكثر من 640 مهاجراً بعد محاولتهم العبور من ليبيا على متن قارب خشبي.

وقالت الوكالة إن خفر السواحل الإيطالي أنقذ في حادثة أخرى 265 مهاجراً كانوا في قارب صيد طوله 20 متراً وعثر عليه في البحر المتوسط ​​بعدما ضل طريقه عقب مغادرة ليبيا، كما عثرت عمليتا بحث وإنقاذ في أبريل (نيسان) الماضي، أعقبتا نداءات استغاثة لخفر السواحل، على أكثر من 600 مهاجر على متن كل قارب.