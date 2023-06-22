أعيان قبيلة الحميدات بـ«الجميل» لـ«الكوني»: نجاح المصالحة يمهد الطريق للانتخابات

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مشائخ وأعيان قبيلة الحميدات بمدينة الجميل، الذين قدموا له التهنئة بسلامته بعد عودته من الرحلة العلاجية التي خضع لها مؤخرا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن المشائخ والأعيان أكدوا دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولمشروع المصالحة الوطنية.

واستعرض الوفد، أمام الكوني، جهودهم في المصالحة بين القبائل بالمنطقة الغربية، واعتبروا أنفسهم جزء من مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

وأكد الوفد، أن نجاح مشروع المصالحة سوف يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي سيحقق الاستقرار طريق التنمية والازدهار لبناء دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها الليبيين.