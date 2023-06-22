شركة الكهرباء: تحديث منظومة التحكم في الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تحديث منظومة التحكم بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة ( GT ) وبعض الأنظمة المساعدة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تحديث منظومة التحكم للوحدة الغازية الأولى يضمن تحقيق السرعة القصوى أثناء عملية التشغيل وتحديد الأعطال.

كما وصلت اليوم الخميس إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري قطع غيار ومعدات موردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطات شمال بنغازي والزويتينة والخمس وغرب طرابلس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تجديد وحدات التوليد والرفع من كفاءة أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية وحفاظا على استقرارها.