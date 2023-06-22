عبد العزيز: المتورطون في الثورة لا مثيل لهم إلا من أسلم بعد الفتح

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن المتورطين في ثورة فبراير هم من شاركوا في الثورة دون قضية تحركهم.

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:”. تكلمت منذ عشر سنوات عن المتورطين في الثورة وهم من شاركوا في الثورة من أجل الغنيمة أو الجهوية أو القبلية أو حتى لا يقال عنهم جبناء، وبعضهم ركب موجة الثورة بعد إعلان التحرير، هؤلاء لا مثيل لهم إلا من أسلم بعد الفتح ونكص على عقبيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم”.