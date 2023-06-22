المبعوث الأمريكي يبحث مع “السايح” أهمية إنجاح الانتخابات في ‎ليبيا

التقى الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، اليوم الخميس، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه تحدث خلال لقائه مع السايح، حول أهمية إنجاح الانتخابات في ‎ليبيا.

وأكد المبعوث الأمريكي أنه على ثقة من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ.

ويجري المبعوث الأمريكي منذ يوم أمس الأربعاء سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين بغرب ليبيا، كان من بينها لقاء مع النائبان في المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ولقاء آخر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ولقاء النائب العام المستشار الصديق الصور.

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