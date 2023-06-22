قناة الحدث: صحة هانيبال القذافي تتدهور

الوطن| رصد

أكد مصدر من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان منذ سنوات، لقناة الحدث أنه نقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بيروت لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، إثر مواصلته الإضراب عن الطعام منذ الثالث من يونيو الجاري.

و أوضح المصدر للقناة أن حالته شهدت تدهوراً شديداً خلال اليومين الماضيين، متأثرا بمشاكل صحية طرأت جراء معاملته السيئة بعد خطفه، وأثناء اعتقاله في ظروف غير إنسانية، وازدادت سوءاً بعد دخوله في إضراب عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية.

وقالت القناة إن فريق الدفاع حمل مسؤولية حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لا تزال تصر على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، على الرغم من ظروفه الصحية.