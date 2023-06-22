عميد طبرق: الأضاحي بالتقسيط لارتفاع الأسعار

قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إن أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة جدا، وتتراوح بين 1300 و3000 دينار والمواطن في طبرق يواجه الأسعار المرتفعة والالتزامات المترتبة عليه مقارنة بالراتب.

أضاف في تصريحات صحفية أن بعض الجهات تقديرا لظروف موظفيها قسطت سعر الأضحية وحملته على راتب الموظف بحيث يتم سداد الأقساط من جهة العمل على مدى شهرين أو ثلاثة بعد الاتفاق مع التاجر عبر رسالة من الجهة يلزم الموظف بإبرازها للتاجر قبل استلام أضحيته ويترتب عن هذا الإجراء زيادة في سعر الخروف عن السعر المحدد.

وتابع قائلًا “لم يصل البلدية أي نوع من الأغنام المستوردة والمعروض في المدينة كله إنتاج بلدية البطنان. و لا يوجد لدينا أغنام من بلد الجوار مصر ولا أحد يتجه لخارج المدينة لشراء المستورد رغم الإمكانيات المتواضعة وارتفاع الأسعار”.