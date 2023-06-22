المنفي يبحث مع سفير أوكرانيا الجديد تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير أوكرانيا الجديد لدى ليبيا “فولوديمير خومانتيس”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وأوكرانيا وآفاق تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سفير أوكرانيا للمنفي تحيات الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، متمنياً للشعب الليبي الاستقرار والسلام.

واعتمد رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، أوراق ستة سفراء جُدد لدى دولة ليبيا هم سفير أوكرانيا “فولوديمير خومانتيس”، سفير الدنمارك “دارين ريبر”، سفير بلجيكا “فرانسوا دي مون”، سفير فنلندا “تيمو إيماري سبونن”، سفير فيتنام “نجوين هوي دونج”، سفير جيبوتي “أحمد علي بري”.