العرفي: ماضون لحل النقاط الخلافية وتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنهم ماضون لحل النقاط الخلافية وتشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على الانتخابات بعيداً عن الأطراف الخارجية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال إن عبد الله باتيلي مبعوث للدعم وتقريب وجهات النظر لخلق التوافق بين الليبيين، وليس لرسم السياسات وفرض الآراء.

وبشأن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن، أوضح العرفي قائلا:” الواضح منها عدم رغبته في إعادة تشكيل الحكومة، بعد تأكيده أنها مشكلة تضاف إلى المسائل الأربعة الخلافية بالقوانين الانتخابية، منها ترشح العسكريين ومزدوجو الجنسية وغيرها”.

العرفي ختم:”أعتقد بحضور رئيس البرلمان المصري الجلسة الأخيرة ببنغازي، تم التأكيد على ملكية الحل هي ليبية وأن يكون الحوار ليبيا ليبيا، بعيداً عن الأمم المتحدة المناط بها تقريب وجهات النظر، وليس فرض أي حلول أو الإبقاء على أي حكومات”.