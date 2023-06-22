وفد ليبي يبحث استئناف شركات أمريكية أعمالها في ليبيا

الوطن| رصد

عُقد اجتماع للتعريف بالفرص الاستثمارية في ليبيا وبحث إمكانية عودة الشركات الأمريكية للعمل فيها بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع جمعية الأعمال الأمريكية الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف بفرص العمل في ليبيا، مستعرضاً جملة من الإصلاحات في الخدمات والمشاريع التي تنفذها الحكومة منتهية الولاية، والتي تأتي ضمن برنامج عودة الحياة الذي أطلقته الحكومة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية بالحكومة المنتهية الطاهر الباعور، رفقة عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المهتمة بتنفيذ المشاريع في ليبيا.