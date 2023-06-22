وزارة النفط: ملزمون بتطوير المصافي المحلية التي تنتج وقود الطيران

أكدت وزارة النفط والغاز أن القطاع ملزم بتطوير المصافي المحلية التي تنتج وقود الطيران ليوافق تماماً المواصفات والمعايير الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الطيران الأوروبية للسماح بالتحليق فوق الأجواء الأوروبية والعربية وفق (إتفاقية كورسيا) .

جاء ذلك خلال استضافة وزارة النفط والغاز اجتماعاً لمناقشة (اتفاقية كورسيا) لتطبيق الوقود المستدام للطيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2027 حين يتحتم على كافة الأطراف التقيد التام بها، خصوصاً الشركات النفطية الوطنية المنتجة لوقود الطيران التي أصبح لزاماً عليها تطوير مصافيها الحالية لمواكبة المواصفات والمعايير الدولية الجديدة الرامية لخفض انبعاثات الكربون موافقة للوقود المستدام ( SAF ) أو( biofuel ) الخاص بالطيران المدني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة المواصلات متمثلة في مصلحة الطيران المدني، ووزارة التخطيط ، ووزارة النفط والغاز متمثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية، مكتب الطاقات المتجددة ، والمؤسسة الوطنية للنفط متمثلة في الإدارة العامة للصناعات النفطية الإدارة العامة للتسويق الدولي، الإدارة العامة للإنتاج .