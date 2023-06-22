الرئيس الأوكراني يرسل تحياته إلى الدبيبة

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سفير جمهورية أوكرانيا الجديد لدى ليبيا “فولوديمير خومانتيس”، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الطرفين بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

وبحسب البيان، حث الدبيبة السفير الأوكراني على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

وناقش الدبيبة في اجتماعه مع السفير الأوكراني، قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف، مؤكدا ضرورة استرجاعها في أقرب الآجال.

من جانبه، نقل السفير الأوكراني للدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.