| الدبيبة ونظيره المالطي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي

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2023/06/22 على الساعة 22:58

: وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على “فيسبوك”.

جاء ذلك في ختام جلسة مباحثات بين الدبيبة وأبيلا، بحضور وزير الخارجية إيان بورغ، والداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي، من الجانب المالطي. ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والنفط والغاز محمد عون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في المؤتمر الصحفي الختامي أنه أجري مباحثات مثمرة مع نظيره المالطي في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحبا بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث الدبيبة خلال حديثه للصحفيين، القطاع الخاص وقطاع الأعمال في ليبيا ومالطا على العمل معاً لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعياً اللجنة الليبية المالطية المشتركة إلى قيادة هذا المسار.

بدوره قال رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا، إن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، مؤكدا تطلع بلاده للمضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبيلا أن زيارة وفد بلاده لطرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.

وكان قد استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس، في مجمع قاعات غابة الناصر بـطرابلس وفدًا مالطيا رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا ويضم كل من وزير الخارجية إيان بورغ، والداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي.