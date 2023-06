“طائرة أنتينوف” تتصدر مباحثات الدبيبة والسفير الأوكراني فور اعتماده

حثّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السفير الأوكراني الجديد “فولوديمير خومانتيس” على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء عقب اعتماده من قبل المجلس الرئاسي سفير جديدا لأوكرانيا، وبحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء تطرق الجانبان إلى قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف، حيث أكد الدبيبة على ضرورة استرجاعها.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي اعتمد أوراق 6 سفراء جدد لدى ليبيا من دول “أوكرانيا، الدنمارك، بلجيكا، فنلندا، فيتنام، جيبوتي”

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

