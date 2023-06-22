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وزير المالية الليبي يفتتح الاجتماع السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية بفيينا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أفتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الليبية خالد المبروك، الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بصفته رئيساً للدورة 43 المنتهية، والذي عقد بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية إن المبروك ألقى كلمة بمناسبة الافتتاح بحضور وزراء المالية للدول الأعضاء لخص فيها نتائج اعمال ونشاط الصندوق عن العام 2022 والدور الذي يضطلع به في دعم ومساندة الدول النامية، في اطار تنفيذ الأهداف التي أُسس من أجلها.

وفي ختام كلمته سلم رئاسة المجلس لوزير المالية السعودي، الذي يترأس الدورة الرابعة والأربعون، وفقاً للإجراءات المتبعة بالخصوص، ليشرع المجلس على إثر مراسم التسليم والاستلام في عقد اجتماعه السنوي الذي ناقش حزمة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بنشاطات الصندوق، وتنفيذه لاستراتيجياته المعتمدة وانجاز المهام المسندة إليه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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