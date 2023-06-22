“الدبيبة” يبحث ملف طائرة الشحن المحتجزة في كييف

الوطن| رصد

ناقش رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، وسفير جمهورية أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف، مؤكدًا ضرورة استرجاعها في أقرب الآجال.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفان في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

وحث الدبيبة السفير الأوكراني على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

من جانبه، نقل السفير الأوكراني للدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.