السفير الأمريكي: ناقشتُ مع «الطرمال» دورها في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية

السفير الأمريكي: ناقشتُ مع «الطرمال» جهودها في المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة

عقد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردما، اجتماعا مع، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حورية الطرمال.

وقال المبعوث الخاص السفير نورلاند عبر حسابه على “تويتر” :” اجتماع مفيد مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال لمناقشة جهودها من أجل تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا”.

وكان المبعوث الأمريكي، عقد اجتماعا اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة بدر الدين التومي، والذي ثمن فيه قيادة وزير الحكم المحلي التومي في القطاع البلدي، والتقدم الذي يحرزه المجلس التسييري لمرزق نحو تعزيز السلام والمصالحة في مرزق”.