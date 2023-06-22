الدبيبة يدلي بتصريحات جديدة بشأن العمليات العسكرية في الزاوية

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن “العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين في مدينة الزاوية، منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها”.

وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع نظيره المالطي، روبرت أبيلا، إنه “أطلع رئيس الوزراء المالطي على العمليات العسكرية المستمرة ضد عصابات تهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، ومدى الالتزام بحماية المدنيين في المناطق المستهدفة”.

وأوضح الدبيبة أن “هذه التحركات جاءت منسجمة مع متطلبات حفظ سيادة ليبيا وأمنها وأمن دول الجوار والجانب الأوروبي في مواجهة عصابات محلية مرتبطة بعصابات دولية”، داعيًا دول جنوب الاتحاد الأوروبي إلى تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، وتبادل المعلومات حول أنشطة العصابات المتورطة في أعمال الجريمة وتهريب الوقود والمهاجرين.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأسبوع الماضي، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدةً أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.