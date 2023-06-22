هيئة الحج والعمرة توضح التفاصيل بشأن فقدان الحاجة “برنية الثابت” في مكة المكرمة

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الخميس، إنها شكلت لجنة للبحث عن المفقودة بالبلد الحرام “برنية الثابت” منذ 10 أيام.

وأكدت الهيئة في بيانها صادر عنها، أن اللجنة أبلغت الجهات المعنية من مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات في حال العثور على المفقودة.

وأكدت الهيئة أنها حققت في الحادثة ومحضرا رسميًا بالفقدان، مشيرةً أنها لن تدخر جهدا في العثور على المفقودة.

وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الحوادث تعود لأسباب تخرج عن حدود سيطرة الهيئة ومسؤولياتها بحسب البيان.

وأفاد بيان الهيئة بأن بعثة الحج وزعت أساور تعريفية على جميع الحجاج مع التشديد على عدم نزعها لتسهيل عمل البعثة في حال ضياع الحاج.

يذكر أن عائلة الحاجة المفقودة “برنية الثابت” ناشدت حكومة الوحدة والسلطات السعودية بإيجاد المفقودة بعد مرور 9 أيام على ضياعها.