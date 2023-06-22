الدبيبة يناقش استرجاع طائرة الشحن الليبية “أنتينوف” مع السفير الأوكراني

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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سفير أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف.

وشدد الدبيبة خلال لقائه خومانتيس في العاصمة طرابلس على ضرورة استرجاع الطائرة الليبية في أقرب الآجال.

وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

وبحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

من جانبه، نقل السفير الأوكراني للدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.