في مجال الربط الكهربائي بين البلدين..الدبيبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المالطي

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وقع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال الدبيبة في المؤتمر الصحفي الختامي إنهم أجروا مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحبا بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث رئيس الوزراء القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعيا اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء المالطي إن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس.

وأكد أبيلا تطلع بلاده للمضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس الوزراء المالطي أن زيارة وفد بلاده لـطرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها لافتًا لى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.