بالصور.. كمين مُحكم يطيح بتشكيل عصابي نسائي يمتهن سرقة المولات والمحلات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القبض على تشكيل عصابي نسائي يمتهن سرقة الملابس من المولات والمحال التجارية وعند ضبطهن تم العثور بحوزتهن على المسروقات وسلاح ناري نوع مسدس.

وإستجابةً لشكاوي اكثر من مواطن من أصحاب المحال التجارية أفادو في شكواهم تعرض محالهم التجارية للسرقة من قبل نساء مجهولات الهوية وآخر عمليات هذي التشكيل سرقة محل تجاري كبير لبيع الملابس بطريق المطار.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني العقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وسرعة ضبط المطلوبين وتم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة الملازم عيد الحبوني إلي آخر مكان تمت فيه عملية سرقة بطريق المطار .

وعند وصولهم تمت عملية جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب من المكان وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية هذا التشكيل العصابي المُتكون من ثلاثة نساء يستقل هذا التشكيل مركبة آلية نوع هيونداي انترا اللون رصاصي وأثناء الانتهاء من المعاينة ورفع تسجيل الكاميرات من قبل أعضاء التحريات وردت معلومات تفيد بتجوال المركبة سالفة الذكر داخل الإختصاص وتم التنسيق مع قسم الشرطة النسائية .

وتم إعداد كمين مُحكم وضبط المركبة وعلى متنها سيدتان وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على كمية من الملابس وكذلك سلاح ناري نوع مسدس وتم الإنتقال بهن إلى المركز .

وبالإستدلال معهن تبين ان الأولى تُدعى ع.ز.إ. من مواليد 1986 ليبية الجنسية السكن بوهديمة والثانية تُدعى ن.ز.إ.من مواليد 1970 وهي شقيقة الأولى وإعترفن بمانسب إليهن وإعترفن أيضا بعدة سرقات أخرى رفقة شقيقتهن الثالثة التي جاري البحث عنها .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهن وإحالتهن إلى قسم الشرطة النسائية إلى حين عرضهن على النيابة العامة .