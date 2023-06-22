الرقابة الإدارية تكشف تجاوزات الدبيبة وتؤكد أن ديون المنقوش بلغت أكثر من 10 ملايين دينار

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كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منحت أذونات صرف بالمخالفة لتوريد قطع غيار مستعملة لشركة الكهرباء بقيمة حوالي 70 مليون يورو.

وأضافت الرقابة الإدارة أن حكومة الدبيبة خصصت 600 مليون دينار لوزارة التخطيط من باب الطوارئ وقامت بتخصيص نفس المبلغ مجددًا بنفس التاريخ من باب التنمية لصالح نفس الوزارة.

وأوضحت الهيئة، أن الحكومة أذنت بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة البيرق التركية بمبلغ 1.6 مليار لتنفيذ مشروع إعادة بناء مطار طرابلس.

وذكرت الرقابة الإدارية أن الدبيبة أصدر قرارًا لصالح القنصلية الليبية في بريطانيا بقيمة 6 مليون خصمًا من بند العمل السياسي و خصص مبلغ آخر بقيمة 25 مليون لصالح وزارة التعليم العالي كمصروفات تشغيلية للملحقيات و المدارس الليبية بالخارج.

كما أكد تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس المسرب أن ديون وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطينة نجلاء المنقوش بلغت أكثر من 10 ملايين دينار.

وذكرت الهيئة أن المنقوش صرفت مرتبات شهرية لرئيس بعثة ليبيا بمحكمة الجنايات وعاملته كسفير مقيم رغم عدم إقامته في هولندا.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن المنقوش مددت فترة عمل بعض الموظفين الموفدين بالخارج بالمخالفة القانونية، كما أصدرت جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة للقانون.

وأفادت الهيئة ان وزيرة الخارجية صرفت 127 ألف دينار من بند مكافئات غير العاملين كمكافئات لموظفي وزارتها .