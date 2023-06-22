بنغازي.. القبض على أحد مروجي الخـمـور بالقرب من منطقة السرتي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القبض على أحد مروجي الخمور بالقرب من منطقة السرتي ويضبط بحوزته 4زجاجات تحتوي على خمور مستوردة .

وفي اطار الخطة الُمعدة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي لواء سليمان_بوشيبة وتكون الخُطة بتجوال دوريات الأمن غير الظاهر داخل المدينة وعند تجوال الدوريات بإمرة رئيس وحدة التحريات عقيد أمين الفيتوري بالقرب من منطقة السرتي تم الإشتباه بمركبة آلية نوع كيا سراتو بيضاء اللون .

وعلى الفور تم اللحاق بها وإستيقافها وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على اربع زجاجات من الخمور المستوردة ومبلغ مالي وتم الإنتقال إلى القسم .

وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ع.ع.ع من مواليد 1996 وأفاد بأن المضبوطات تخص الشخص الثاني الذي ضبط معه بنفس المركبة .

وبالإستدلال مع الثاني تبين أنه يُدعى خ.م.خ من مواليد 1997 وإعترف بترويج الخمور المستوردة #وبالتعميم على الأول اتضح انه غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى وإتضح ان الثاني مطلوب لدى القضاء على ذمة واقعة سرقة مركبة وعدة وقائع اخرى .

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة…