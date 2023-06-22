| هانيبال القذافي يدخل المستشفى في لبنان بعد تدهور صحته

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2023/06/22 على الساعة 23:48

: أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الخميس، أن نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين، وفق ما ذكرته وكالة ” رويترز”.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن هانيبال القذافي نُقل، الأربعاء، من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزاً، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.

واعتُقل هانيبال في لبنان، بعد أن اتهمه المدعي العام بإخفاء معلومات عن مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر،الذي اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978، في وقت كان عمر هانيبال لم يتجاوز العامين.

وقالت ريم الدبري موكلة القذافي “حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول”، ووصفته بأنه “رهينة سياسية لأغراض غير معلنة”، مشيرة إلى أنه “كان عمره سنتين” في وقت تلك الواقعة.

وفر هانيبال القذافي من ليبيا في 2011 بعد اندلاع ثورة على حكم أبيه، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا ومنها إلى لبنان في 2015. وتعتقد السلطات اللبنانية بأن الصدر، الذي أكدت ليبيا مراراً أنه غادرها بأمان إلى جهة خارجية، قُتل بعد فترة وجيزة من اختفائه.