طرابلس وفاليتا توقعان اتفاقيتين في الربط الكهربائي وعودة الحركة الجوية

وقعت ليبيا ومالطا اتفاقيتين للتعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة

وقالت منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء إن من بين الاتفاقيتين تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشارت المنصة إلى إعادة فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين البلدين، وتشكيل لجنة أخرى بين البلدين تختص بالهجرة والاقتصاد والتعاون القضائي ومعالجة ملف التأشيرات.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي “روبيرتو أبيلا”، أشاد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بجهود مالطا تجاه الملف الليبي ومساهمتها في استقرار البلاد والتي تتطابق مع اهتمام الحكومة في مسألة إجراء الانتخابات.

وأكد “الدبيبة” أن العمليات العسكرية الأخيرة تأتي انسجاما مع متطلبات حفظ سيادة ليبيا وأمنها وأمن دول الجوار الأوروبية في مواجهة عصابات محلية مرتبطة بعصابات دولية.

وأشار الدبيبة إلى أن التحركات العسكرية ملتزمة بحماية المدنيين في المناطق المستهدفة، وأنها تستهدف عصابات تهريب الوقود وتجار البشر الذين لديهم علاقات مع عصابات دولية.

وحث الدبيبة دول الاتحاد الأوروبي على التعاون مع ليبيا في جميع المجالات وتبادل المعلومات حول أنشطة تلك العصابات الإجرامية المتواجدة في كل الدول.

وأعرب الدبيبة عن شكره لمالطا لفتحها المجال الجوي أمام الطيران الليبي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تنتهج خطوات مماثلة.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء المالطي ” روبيرت أبيلا” على الجهود التي بذلتها ليبيا في وضع حد للجمود السياسي، مشددا على ضرورة أن تكون العملية السياسية لليبيين تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا ” أبيلا” الأطراف الليبية لأن تنخرط مع بعضها البعض للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف وأن تصل النتائج أخيرا إلى انتخابات، مجددا دعم بلاده لليبيا إلى حين الاستقرار والازدهار.

وأعرب “أبيلا” عن أماله بإقامة شركات أخرى مع ليبيا في مجال الطاقة وتوفير محطة لتوصيل الطاقة النظيفة إلى مالطا.

وذكر “أبيلا” أن لليبيا أولوية من ناحية السوق وتتطلع إلى القيام بعديد من المجالات المختلفة لزيادة التواصل.

وأعرب “أبيلا” عن قلقه إزاء زيادة التدفقات المنظمة منذ عام 2022، مشددا على ضرورة مناقشة هذه المسارات بشكل عام وشامل للمحافظة على استقرار منطقة المتوسط باعتبار ليبيا جزءا مهما في المنطقة.

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء + مؤتمر صحفي

