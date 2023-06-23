كاجيجي لـ«السفير الفرنسي»: نقدر دوركم الإيجابي في استقرار ليبيا

التقى خالد كاجيجي سفير ليبيا في فرنسا، بمقر السفارة الليبية بباريس، السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”؛ لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان، أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

ومن جانبه أوضح السفير الفرنسي، أن العمل جار على بدء العمل القنصلي من سفارة فرنسا بطرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.