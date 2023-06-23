الهلال الأحمر درنة ينتشل رفات بشرية في منطقة الفتائح (الخبطة)

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أعلن الهلال الأحمر فرع درنة الخميس، انتشال رفات بشرية في منطقة الفتائح (الخبطه)

وأكد الهلال الأحمر أن انتشال الرفات تم بعد ورود بلاغ من قبل النيابة العسكرية درنة بوجود رفات بشرية في الفتائح.

وأفاد أن فريق انتشال الجثث و البحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انطلق صباحًا حيث تم انتشال عدد (1) رفاة بشرية متحلله مجهولة الهوية من تِلك َالمنطقة .

وأشار إلى أن عملية انتشال الرفات تمت بالتنسيق مع مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة وبتكليف الطبيب الشرعي وبحضور الجهات الأمنية.

وأوضح أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش حتى يقوم مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة باستكمال إجراءاته.