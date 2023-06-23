“دبيبة” يناقش مع سفير أوكرانيا استعادة طائرة الشحن الليبية المحتجزة في كييف

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، أمس الخميس، سفير أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الطرفان بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

وحث دبيبة السفير الأوكراني على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

وناقش دبيبة، في اجتماعه مع السفير الأوكراني، قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف، مؤكداً ضرورة استرجاعها في أقرب الآجال.

من جانبه، نقل السفير الأوكراني لدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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