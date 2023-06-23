وزارة الصحة بالحكومة الليبية تطلق البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان

الوطن| رصد

أطلقت وزارة الصحة بالحكومة الليبية البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الخاص بحصر ومتابعة المرضى وتقدير احتياجهم العلاجي وتوفيره بشكل دقيق.

وقال وزير الصحة بالحكومة اللبيبة الدكتور عثمان عبدالجليل إن،” البرنامج يُعد بادرة هي الأولى من نوعها وعن طريقها تُدون بيانات المرضى التشخيصية والعلاجية سواء كانت كيميائية أو اشعاعية، من خلالها يتم توفير العلاج ومتابعة حالاتهم المرضية ومعرفة أي أنواع السرطانات انتشارًا”.

وأضاف عبد الجليل،”إن الهدف من إنشاء منظومة حصر مرضى الأورام والتسجيل بها هو ضمان صرف الأدوية لمن تحصل عليها وبالتالي عدم تضاعف إحصائيات عدد المرضى وكميات العلاج المطلوب لهم.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة فدوى الفايدي مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، إن التسجيل في المنظومة مهم جدًا وعن طريقه سيتم إصدار بطاقة إلكترونية تُبين التاريخ المرضي واحتياجات المريض من تحاليل طبية وأشعة تشخيصية وأدوية وعقاقير كيميائية ومتابعة البروتوكول العلاجي للمريض.

لافتة إلى أن الوزارة شكلت غرفة للتواصل، مكونة من فريق طبي مختص لمساعدة المرضى في التسجيل بالمنظومة.

وأوضحت الفايدي أن طريقة التسجيل في المنظومة يكون عن طريق الحضور إلى المراكز والمستشفيات الآتية: مركز بنغازي الطبي، مركز طبرق الطبي، مركز البيضاء الطبي، مركز الأورام سرت، مركز الأورام سبها، مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا.