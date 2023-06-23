وزير الداخلية اللبناني: هانيبال القذافي نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، إن هانيبال القذافي، نقل إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان بعد تدهور حالته الصحية عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

قال وزير الداخلية اللبناني في تصريحات صحفية، أن هانيبال القذافي نُقل أمس الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزا، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.

وكان هانيبال القذافي، ابن زعيم النظام السابق معمر القذاقي، أعلن في الـ 3 من يونيو الجاري عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجاً على استمرار سجنه وظروفه منذ 8 سنوات دون محاكمة.

واعتقل هانيبال القذافي في لبنان عام 2015، حيث لجأ إلى سوريا بعد مقتل والده عام 2011، وتمّ اختطافه هناك، على يد أفراد من عائلة يعقوب اللبنانية.

ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.

Trending الإمارات تدعو قادة ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب والتوافق على قوانين الانتخابات