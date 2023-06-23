ليبيا الان

الرقابة الإدارية: ارتفاع الالتزامات المالية على داخلية الدبيبة إلى 2.5 مليون بشكل مفاجئ

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2022، أن وزارة الداخلية بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، لم تقفل العديد من العهد المصروفة في 2021 بقيمة 7 ملايين و220 ألفا و500 دينار بالمخالفة للقانون.

وبينت هيئة الرقابة، أن مجلس وزراء الحكومة المنتهية الولاية، أصدر العديد من قرارات الترقيات الاستثنائية لبعض الضباط وضباط لصف دون ترشيح من وزارة الداخلية وهو ما يخالف القانون.

وأفصح التقرير الذي يرفع إلى السلطة التشريعية أن أجهزة اللاسلكي بالإدارة العامة لأمن المنافذ توقفت مما أدى إلى صعوبة التواصل بين الإدارة والمنافذ التابعة لها، كما لا يتم تقديم التموين لمنتسبي الإدارة العامة للمنافذ.

وأوضحت هيئة الرقابة، أن هناك فرق بأكثر من 4 ملايين دينار في حساب التدريب بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، مؤكدة على توقف برامج التدريب بالإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة لعدم إبرام عقود التموين والإعاشة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري في وزارة الداخلية المنتهية.

وأفاد التقرير أن وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية الولاية برئاسة “عماد الطرابلسي”خصصت مبلغ 140 ألف لصالح شركة لتوريد ملابس الشرطة دون إبرام عقود معها.
وفي ذات السياق يتابع التقرير أن الطرابلسي وقع على إذن صرف مبلغ 230 الف دينار لصالح شركة صدى الإعمار بالمخالفة للقانون، مشيرا ألى أن الالتزمات القائمة على الداخلية المنتهية ارتفعت من الباب الاول والثاني بشكل مفاجئ إلى 2.5 مليون دينار.
وشدد التقرير على أن الطرابلسي خصص الداخلية مبلغ 140 ألف من باب الطوارئ لصالح شركة لم تلتزم بالتوريد.
الوسوم

#وزارة الداخلية منتهية الولاية التقرير السنوي هيئة الرقابة الإدارية الحكومة المنتهية الولاية عماد الطرابلسي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك