“ديون ومنح جوازات سفر دبلوماسية وصرف الملايين”.. الرقابة الإدارية تكشف فساد المنقوش

الوطن| رصد

تأخرت وزارة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية في سداد الديون المالية المتراكمة على الدولة الليبية اتجاه المنظمات الدولة المتمثلة في الاشتراكات والمساهمات السنوية، ومن بينها ديوان البعثة الليبية للاتحاد الأفريقي، حيث تجاوزت قيمة تلك الديون (49,000,000.000 $) مليون دولار.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي لعام 2022 عن عدم وجود بيان واضح لاستفادة الدولة الليبية من الانضمام إلى هذه المنظمات ودفع مساهمات بملايين الدولارات سنويًا.

وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بإصدرت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة للقانون وتمديد المنقوش لفترة عمل بعض الموظفين الموفدين إلى الخارج بالمخالفة للقانون.

كما كشف التقرير عن حجم ديون خارجية المنتهية حتى 2022/12/31م مبلغًا قدره (10,616,000.089) دينار ليبي، مما يعكس ضعف أداء المراقب المالي بالوزارة من حيث القيام بالمهام المسندة إليه على أكمل وجه، لمتابعة سير العمل وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

وبيّن التقرير صرف مبلغ (127,209,000)دينار ليبي بنـد مكافآت لغير العاملين على موظفي الوزارة كمكافآت، بالمخالفة لأحكام قانونالنظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وجود إذن صرف رقم (12/1) بتاريخ 2022/2/14م بشأن مناقلـة مـن البـاب الأولإلى الباب الثاني بمبلغ (238,168.000) دينار ليبي دون أخذ الإذن بذلك، بالمخالفة لأحكام المادة (11) من قانون النظام المالي للدولة.

إذ إن الإيرادات المحصلة من تصديق شهائد بلد المنشأ حسب كشف الإيرادات خلال سنة 2019م لا تمثل الواقع بشيء مقارنة مع حجم البضائع الموردة من بعض الدول.

إذ أفاد التقرير بإهمال وتقصير خارجية المنتهية في حفظ وأرشفة المعاملات المالية في قسم الخزينة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام الماليللدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعدم إلزام الموظفين الموفدين في مهام عمل رسمية للخارج بتسوية السلف الممنوحة لهم علىحساب علاوة السفر والمبيت بالمخالفة لأحكام القرار رقم (751) لسنة 2007م بشأن إصدار لائحة الإيفاد والمبيت.

كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن ضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة التسيب الإداري، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال الموظفين المتغيبين بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديله، ولائحته التنفيذية.

وأعلنت الهيئة عن خلو ملفات أغلب الموظفين من مستند التعهد بعدم التجنس بجنسية أخرى غير الليبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديله، ولائحته التنفيذية.

كما أشار تقرير الهيئة إلى ضعف مشاركة الخارجية المنتهية في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية من قبل الوزارة، و عدم توفر مبنىخاص بالوزارة يضم كافة الإدارات والملاحق الخدمية.

وبيّنت الهيئة قيام الوزارة بإبرام عقود عمل بالسفارات على وظيفة حراسات لأكثر من سنتين، وعدم تمكين من أبرمت العقود معهم من مباشرةعملهم بالداخل بعد عودتهم؛ كون العقد أصبح غير محدد المدة حسب ما ورد بلائحة الموظفين بعقود رقم (217) لسنة 2012م.

بالإضافة إلى عدم عودة بعض المراقبين الماليين للعمل بالداخل بعد انتهاء مدة إيفادهم وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأنتنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديله المحددة بأربع سنوات كحد أقصى، وقيام وزارة المالية بإحالة تقدير تحصيل الإيرادات في الميزانيةالتقديرية بالوزارة دون الأخذ في الاعتبار النظم المحاسبية المعمول بها، وعلى سبيل المثال: تقدير إيرادات سنة 2021م للوزارة بمبلغ قدره(5,511,000.000) دينار ليبي في حين ما تم تحصيله خلال ذات السنة مبلغًا قدره (528,000.000) دينار ليبي.