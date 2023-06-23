ماما سليمان: تمسك باتيلي بموقفه من القوانين سيضيع فرصة إجراء الانتخابات هذا العام

الوطن/رصد

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان، إن تمسك باثيلي بموقفه من القوانين سيضيع فرصة إجراء الانتخابات هذا العام، بسبب نقاط شكلية وصفها بنقاط خلافية، مشيرًا إلى أن باثيلي يستطيع عرقلة أي توافق وطني بحكم منصبه والدعم السياسي الذي يحظى به من بعض الدول النافذة.

في حال لم يتم إصدار القوانين في الفترة القريبة القادمة قد نضطر لاحتواء موقف باثيلي والدول الداعمة له رغم صعوبة الوصول إلى توافق مثالي ومناسب للجميع.

وبين أن إجراء أي تعديلات على القوانين قد يقبلها طرف ويرفضها الطرف الآخر، موضحًا أن ما تم التوصل إليه من توافق يحقق الحد الممكن من مطالب كل الأطراف.

واتفق سليمان مع باثيلي على أن خارطة الطريق الانتخابية تحتاج إلى مشاورات سياسية موسعة قبل اعتمادها وتنفيذها من المجلسين.