“التومي ونورلاند” يبحثان ملف التحول إلى اللامركزية

الوطن| رصد

بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية، بدر الدين التومي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، ملف التحول إلى اللاّمركزية.

وبحث المجتمعون ما تم تنفيذه في مجالات نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية، والإصحاح البيئي، وتمكين المرأة، والانتخابات المحلية ، والمشاركةالمجتمعية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي.

وناقشوا أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وما تم تنفيذه من مشاريع مشتركة سابقًا وما سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة.