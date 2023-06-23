الراجحي: جمال عبد الناصر “أبو الهزائم” وثورة 23 يوليو “أم النكبات”

وصف محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا، عبد السلام الراجحي، الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر بـ”أبو الهزام”، معتبراً أن ثورة 23 يوليو “أم النكبات”، على حد تعبيره.

وقال الراجحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: 23 يوليو 1952 مرور 71 عاما من ولادة “أم النكبات” بقيادة أبو الهزائم، في إشارة للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وزعم الراجحي، أن عدد الهزائم التي تلقاها عبدالناصر تجدها نجوما على صدره، على حد قوله.

وكان عبد السلام الراجحي، قد سخر من جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، معتبرًا أنه مجرد «شيخ سنغالي» لا يصلح سوى في «أعمال السحر ورد المطلقات»، على حد وصفه.