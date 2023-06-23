مباحثات ليبية فرنسية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث سفير ليبيا لدى فرنسا، خالد كاجيجي، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، مستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال لقاء جمعهما في مقر السفارة الليبية في فرنسا، أكد الجانبان، على أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

ومن جانبه أوضح السفير الفرنسي، أن العمل جار على بدء العمل القنصلي من سفارة فرنسا بطرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.