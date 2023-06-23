القبض على مروج للخمور وبحوزته 4 زجاجات خمور مستوردة في “السرتي”

الوطن| رصد

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على أحد مروجي الخمور بالقرب من منطقة السرتي وضبط بحوزته 4 زجاجات تحتوي على خمور مستوردة.

وأعدّ رئيس قسم البحث الجنائي سليمان بوشيبة، خطة بتجوال دوريات الأمن غير الظاهر داخل المدينة.

هذا وتم الاشتباه عند تجوال الدوريات بالقرب من منطقة السرتي، بمركبة آلية نوع كيا سرات وبيضاء اللون و تم اللحاق بها وإستيقافها وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازيا.

حيث تم العثور على اربع زجاجات من الخمور المستوردة ومبلغ مالي وتم الإنتقال إلى القسم.

وأفاد الجاني الأول بأن المضبوطات تخص الشخص الثاني الذي ضبط معه بنفس المركبة، و إعترف الشخص الثاني بترويج الخمورالمستوردة.

ويذكر أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة.