بوقعيقيص: إيطاليا تسعى لاستعمار ليبيا بتوطين الهجرة غير الشرعية

أقيمت في ضريح عمر المختار ببنغازي أمس الخميس أمسية ثقافية حول معتقلات الاستعمار الإيطالي في برقة.

وقالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبر “فيسبوك”، إن الأمسية قدم خلالها الدكتور زاهي المغيربي استعراضا مهما لتلك الحقبة، كما قدمت الباحثة الإيطالية ماريا لويزا بالومبو نظرة عامة عن هذه المعتقلات وغايتها إفناء أهل المنطقة لتوطين عائلات إيطالية تم استقدامها عبر بواخر في حفل بهيج جرى في الموانئ الإيطالية.

وأضافت: “ذكرت الباحثة أن هذا الماضي يجري طمسه بالكامل من التاريخ الإيطالي، وقلت لها ما أشبه الليلة بالبارحة، اليوم تسعى إيطاليا لتوطين الهجرة غير الشرعية في بلادنا وهذا أيضا استعمار”.

وتابعت بوقعيقيص: “ناشدتها أن ترفع صوتها في بلادها والاتحاد الأوروبي من أجل تنمية جادة مستدامة في المناطق الحدودية لتمتد في عمق الحزام الأفريقي تجذب للعيش فيها المهاجرين وتخلق لهم فرص العمل، فذلك أفضل من قتل هؤلاء غرقا في البحار وتحويل بلداننا لخفر للسواحل الأوروبية، مرتشين بحفنة من اليورو”.

واستكملت: “لعله في هذه الحدود تزدهر مدن تحاكي مدينة فلاديخستوك الروسية التي قامت على أكتاف المهاجرين من الصين وصنعوا منها في صقيع صحراء سيبيريا جوهرة تستقطب المال والأعمال”.