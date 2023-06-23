القطراني يبحث سير العمل بمطار بنينا الدولي ويطلع على احتياجاته من المستلزمات التشغيلية

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي فرج القطراني أمس الخميس مدير عام مطار بنينا الدولي صالح جبريل العمروني بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .

القطراني اطلع خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على سير عمل المطار واحتياجاته من المستلزمات التشغيلية، بالإضافة إلى الخدمات التي تُقدم للمسافرين.

كما اطلع على الخطوات التي اتُخذت لتنفيذ مشروع برج المراقبة بمطار بنينا الدولي ، مؤكدًا على ضرورة متابعة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سوف يساهم في تطوير سير العمل بالمطار بأحدث التقنيات والتجهيزات العالمية من حيث الجوده والمواصفات .