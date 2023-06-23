وزارة الإسكان الليبية: الانتهاء من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية

قالت وزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم الانتهاء من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، بعد مطابقتها مع الأسعار في السوق المحلية والدولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن اللجنة المخصصة لمراجعة الأسعار، اختتمت أعمالها خلال اجتماع بديوان الوزارة بحضور الوكيل لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح.

وأشارت الوزارة إلى تضمين ملاحظات الأجهزة التنفيذية وديوان المحاسبة والمصالح العامة المعنية بالأمر ضمن الجداول التي ستحال إلى مجلس الوزراء لأجل اعتمادها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء اللجنة على عملهم وتواصلهم المستمر وتعاونهم لإنجاز وإتمام مهمتهم في وقت قياسي وبالشكل المطلوب.