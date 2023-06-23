إدارة إنفاذ القانون الوسطى تضبط مخبأة ضخم لتعدين العملات الرقمية في زليتن

الوطن| رصد

ضبطت إدارة إنفاذ القانون الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة البيئية، معدات تستخدم في تعدين العملة الرقمية داخل مزرعة بمدينة زليتن.

و رافقت دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دوريات جهاز الشرطة البيئة خلال التفتيش على أحد المواقع داخل مزارع بمدينة زليتن يتم داخله صهر النضائد والمعادن.

هذا وتم العثور على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية، منظومة التحويل الرقمية، وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بالجهد الكهربائيالعالي التيرة.

كما تم ضبط أشخاص داخل الموقع من الجنسية الصينية من مشغلي هذه المنظومات بالإضافة إلى ضبط كافة المعدات الإلكترونية التي عثرعليها.

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة.