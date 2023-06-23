شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الجمعة 23 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 23 يوينو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (36) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .