عبد المولى: ليبيا تحتاج لحكومة موحدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن، الإثنين الماضي، غير موفقة، واعتبرها تدخل سافر في الشأن الليبي”.

وقال عبد المولى، في تصريحات صحفية، أن باتيلي لا يريد حلاً ليبيًا- ليبيًا بل يريد الذهاب بالليبيين إلى لجنة أخرى ينبثق عنها حكومة أخرى.

ولفت إلى أن ما اتفقت عليه لجنة 6+6 أمر ملزم لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأوضح أن مجلس النواب سيعقد جلسة بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة القوانين الانتخابية.

وشدد على أن ليبيا تحتاج لحكومة موحدة توحد الشرق والغرب والجنوب لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.

واختتم تصريحاته قائلا:” لا يمكن إنجاز الانتخابات مع وجود حكومتين بالشرق والغرب”.