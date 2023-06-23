“الكبير” يناقش مع محافظ البنك المصري ملفات التدريب والتطوير والأوضاع الاقتصادية

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الخميس، بمقر البنك المركزي المصري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن الاجتماع الذي تم بحضور مصطفى المانع مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

وناقش الاجتماع الملفات المشتركة بين البنك المركزي المصري ومصرف ليبيا المركزي في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في دولة ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع التطرق للأوضاع الإقتصادية العالمية، وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي.