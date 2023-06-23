الرقابة الإدارية: السفارة الليبية في رومانيا تدار من قبل موظفين غير مؤهلين للعمل الدبلوماسي

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كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارة وجود مخالفات إدارية بالسفارة الليبية بدولة رومانيا، حيث ذكر التقرير السنوي لسنة 2022، قيام القائمة بالأعمال السابقة بتسليم مهامها بالسفارة لموظف غير مكلف رسميا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على تعليمات شفوية من الداخل، رغم وجود الموظف المكلف رسميا بذلك.

وكشف التقرير، في الصفحتين (126 و127) افتقار قسم الشؤون السياسية بالسفارة للتقارير (اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية)، ونبذة عن المنظمات الدولية المعتمدة بدولة الاعتماد، بالمخالفة لأحكام لائحة العمل بالخارج.

وأكد التقرير، وجود ضعف للسفارة من الناحية السياسية؛ لعدم توفر كادر سياسي؛ كون أغلب الموظفين الموفدين غير دبلوماسيين (إداريين)، وموفدين لأول مرة الأمر، الذي يتطلب ضرورة الرفع من مستوى الموظفين السياسيين الموفدين إلى الساحات الأوروبية، خصوصا من ناحية إجادة اللغة الإنجليزية أو لغة البلد الموفد إليها الموظف، ومخاطبة وإلزام الأقسام السياسية بأداء المهام المناطة بها على أكمل وجه وفق اللوائح المعمول بها.

وكشف التقرير، الذي جاء في 777 صفحة، عدم وجود تقارير الكفاءة السنوية، لعدد من الموظفين بالسفارة عن السنوات (2020 2019 2018) ، إضافة إلى إيفاد موظفين للعمل بالسفارة بالتجاوز للملاك الوظيفي المعتمد للسفارة بقرار المجلس الرئاسي رقم (70) لسنة 2018م.